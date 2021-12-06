بشائر الخير لزيارة ولي العهد لسلطنة عُمان.. توقيع 13 اتفاقية تعاون بقيمة 40 مليار ريال

للعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة

وقَّعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقة على 13 مذكرة تفاهم، تجاوزت قيمتها 40 مليار ريال عُماني؛ للعمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وتُبيِّن التفاصيل أن مجموعة "أوكيو" وقَّعت 3 مذكرات: الأولى في قطاعات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مع شركة أكوا باور السعودية وشركة أبر برودكت، والثانية في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة لتقييم ملاءمة التخزين والمتاجرة في المواد البترولية، والثالثة مع شركة سابك لتطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات.

وتضمنت المذكرات توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "أسياد" وشركة النقل البحري السعودية في مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري، فيما وقَّعت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

ووقّعت مجموعة "عمران" مذكرة تفاهم، تتعلق بالاستثمار السياحي لتطوير مشروع سياحي في شاطئ يتي مع شركة دار الأركان السعودية.

كما شملت مذكرات التفاهم مجال الاستزراع السمكي بين شركة تنمية أسماك عُمان و"نقوا" السعودية، وفي مجال الأسواق المالية بين بورصة مسقط ومجموعة تداول السعودية؛ بهدف التعاون في عمليات البورصة والإدراج المزدوج للشركات.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات والشركة الوطنية للتقنية في مجال تقنية المعلومات، وتوقيع عقد بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "ناقل إكسبريس" لإقامة مجمع لوجستي للشركة في مدينة خزائن.

كما شملت المذكرات توقيع مذكرة بين الشركة العالمية لتطوير المشاريع وشركة الخريف للبترول، تتعلق بمجال النفط والغاز، ومذكرة تفاهم في مجال ريادة الأعمال بين شركة عقال-عُمان وإدارة عقال بالسعودية، ومذكرة بين الشركة العُمانية للخدمات اللوجستية المتكاملة وشركة "زاجل" في مجال اللوجستيات والنقل.

يأتي ذلك تزامنًا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان، وتجسيدًا لرؤية قيادتَي البلدَين الشقيقَين نحو تعزيز المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك خدمة للمصالح المشتركة، وبما يحقق تطلعات الشعبَين وآمالهما.