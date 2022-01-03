بالأرقام.. منصّات "سكني" الرقميّة تسجّل تفاعلاً خلال 2021

موقع البرنامج يتجاوب مع 175 ألف طلب واستفسار

سجّلت المنصّات الرقميّة التابعة لبرنامج "سكني" خلال العام الماضي 2021 تفاعلاً لاستعراض الخدمات السكنية وتقديم الحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويقدم البرنامج لمستفيديه عدداً من الخدمات الفورية من خلال منصة "سكني" الإلكترونية وتشمل معرفة الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وإصدار رخص البناء إلكترونياً لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات المتنوعة، حيث سجّل التطبيق أكثر من 5 ملايين زيارة.

واستقبل مركز الاتصال الموحد 199090 أكثر من 1.1 مليون اتصال بمعدل شهري 92 ألف مكالمة للاستفسار عن الخيارات التي يقدمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، وخيار الأراضي السكنية، ضمن جهود البرنامج لتسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

وبلغ عدد مرات التفاعّل عبر حساب العناية بالمستفيدين @SaudiHousingCC على منصة تويتر 318 ألف تفاعل ضمن جهود البرنامج للإجابة عن أسئلة واستفسارات المواطنين حول كيفية الحصول على الخدمات والحلول السكنية لتملك المنزل الأول عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة، وشملت تلك الخدمات الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات حول خيارات وحلول التملك والخدمات التي يتيحها البرنامج.

وتفاعل موقع "سكني" مع 175 ألف طلب واستفسار عبر خدمة "راسلنا" على الموقع ومن خلال أيقونة "تحدث معي"، ويستمر الموقع sakani.housing.sa في الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة، كما يستعرض الموقع وتطبيق "سكني" 112 مشروعاً يوفر 147 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس، و180 ألف أرض سكنية في 223 مخططاً سكنياً.

ويتضمن تطبيق "سكني" العديد من الخدمات السكنية لتسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية على مدار الساعة ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة منها خدمة إصدار شهادات تحمل ضريبة المنزل الأول فورياً، وخدمة التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين، كما سهل البرنامج استفادة أكثر من 210 آلاف أسرة سعودية بينها 169 ألف أسرة سكنت منازلها خلال العام الماضي.