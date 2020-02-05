"الخارجية" تنعى السفير "بوسطجي" بنيجيريا

عبر حسابها بـ"تويتر" مقدِّمة تعازيها لأسرته وذويه

نعت وزارة الخارجية أمس (الثلاثاء) السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي وافته المنية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بتويتر نعيًا للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.





وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.