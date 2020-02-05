"الخارجية" تنعى السفير "بوسطجي" بنيجيريا

عبر حسابها بـ"تويتر" مقدِّمة تعازيها لأسرته وذويه

نعت وزارة الخارجية أمس (الثلاثاء) السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي وافته المنية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بتويتر نعيًا للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.


وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.

وزارة الخارجية السفير السعودي في نيجيريا عدنان بوسطجي

4

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 02:00 AM

عبر حسابها بـ"تويتر" مقدِّمة تعازيها لأسرته وذويه

"الخارجية" تنعى السفير "بوسطجي" بنيجيريا

عبدالله العنزي

الرياض

2 10,904

نعت وزارة الخارجية أمس (الثلاثاء) السفير السعودي في نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، الذي وافته المنية.

ونشرت الوزارة عبر حسابها بتويتر نعيًا للسفير باسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.


وقالت الوزارة إن بوسطجي أفنى معظم حياته في خدمة وطنه وقيادته، مقدمة تعازيها لأسرته وذويه.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية السفير السعودي في نيجيريا عدنان بوسطجي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020