"عشقي": "كورونا" إلى زوال قريبًا.. لكن هل نحن مستعدون لطفرات الفيروسات المختلفة؟

أستاذ علم البيئة بجامعة المؤسس: عمر الفيروسات التاجية وخاصة "كوفيد 19" قصير جدًّا

أوضح أستاذ علم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي، أن وباء كورونا إلى الزوال قريبًا؛ مشيرًا إلى أن طبيعة المادة الوراثية للفيروسات أو ما يُعرف بمادة RNA تنقسم وتتكاثر Replication بصوره سريعة.

وأضاف: "لذلك عندما ينجح الفيروس في اقتحام خلايا العائل، أي خلايا الحويصلات الهوائية في رئة الإنسان، ويختلس من مادة العائل الوراثية (الشفرة أو الكود) التي تُمَكّنه من التكاثر حيث الانقسام والتكاثر السريع جدًّا، وهذا ما يضمن الحياة والانتشار السريع لفيروس كوفيد 19".

وتابع: "كما أن سرعة الانقسام تضمن حياة وانتشار هذا الفيروس؛ إلا أنها ستكون سببًا في القضاء عليه، وبمعنى آخر تحويله إلى نوع آخر من الفيروسات؛ حيث سيكون أكثر وداعة وأقل عنفًا، والسبب في ذلك أنه أثناء انقسام المادة الوراثية السريع تحدث أخطاء في تركيب الوحدات الأساسية المكونة للمادة الوراثية للفيروس (RNA)، والتي تُعرف بنيوكليوتايد Nucleotide، وهذا ما يسمى بالطفرات الوراثية Genetic Mutation".

وقال "عشقي": إن "الطفرات تحدث في جميع الكائنات الحية، ويشمل ذلك النباتات.. وفي الفيروسات هذه الطفرات الوراثية السريعة المتدرجة Genetic Drift تُغَيّر الفيروس لنوع آخر من الفيروسات؛ لذا فإن عمر الفيروسات التاجية وخاصة فيروس كوفيد 19 قصير جدًّا، وإلى الآن انبثق من هذا الفيروس العديد من السلالات Strains التي تعتبر مقدمة سريعة لتحوّل فيروس كوفيد 19 إلى نوع آخرSpecies؛ وبذلك تنتهي أسطورة هذا الوباء.. ولكن مهلًا فالأيام حبلى بالفيروسات وطفراتها المختلفة"؛ متسائلًا: هل نحن مستعدون لمثل هذه التطورات والطفرات لفيروسات وديعة تعيش الآن بين ظهرانينا.