دون تدخل جراحي.. استئصال ورم من ستيني بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

حجمه 5 سنتمتر.. وخرج المريض من المستشفى بصحة جيدة

‏نجح فريق طبي من قسم جراحة المناظير والجهاز الهضمي في مستشفى الملك عبدالعزيز، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من إجراء عملية منظار سفلي لمريض يبلغ من العمر ٦٠ عامًا، واستئصال ورم بدون تدخل جراحي.

وقال رئيس الفريق الطبي، الدكتور عبدالرحمن كنعان، إن المريض حضر إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف شرجي وآلام متكررة في أسفل البطن، تم على إثرها إجراء عملية منظار. وتبين على بعد ٣٥ سم من فتحة الشرج وجود ورم حميد حجمه ٥ سم ذي عنق طويل، وتم إزالته بوضع ربطه حول العنق ومن ثم قطعها من غير حدوث نزيف، ولله الحمد.

وأضاف أن عملية الاستئصال استغرقت ٤٥ دقيقة، وخرج المريض وهو بصحة جيدة، وسيتم متابعته بعمل منظار آخر بعد ستة أشهر.