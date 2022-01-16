ابتكار كمامة تحميك من "كورونا" وتنقذك من الأزمات القلبية

تَمَكّن مجموعة من الباحثين في جامعة "نورث ويسترن"، من تطوير كمامات حديثة من نوعها، يمكنها حماية أصحابها من عدوى "كورونا"، وكذلك إنقاذ حياتهم عند إصابتهم بأي أزمات قلبية.

وطوّر الباحثون -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- الكمامات بحيث تحتوي على مستشعرات يمكنها الكشف عن معدل ضربات القلب، وتحذير المستخدم أو أحد المقربين منه في حال تَعَرَّض لأي أزمة قلبية، أو عانى من أي قصور في وظائف القلب.

ويمكن لكمامة "فيس بيت" أن تتبع مجموعة واسعة من البيانات الصحية داخل الكمامة التي تشبه كمامات "إن 95"؛ حيث يمكنها قياس معدل ضربات القلب، باستخدام حركات الرأس الدقيقة الناتجة عن ضخ الدم.

ويمكن للكمامة أيضًا قياسُ أي قصور في وظائف القلب أو الجسم، من خلال التسربات أو الملاءمات الضعيفة في مقاومة الكمامة.

ولن يحتاج المستشعر الجديد إلى بطارية، لأنها تحتوي على بطارية تستخدم قوة التنفس والحرارة والحركة والشمس في شحن نفسها لإطالة عمر القناع إلى 11 يومًا إضافيًّا.