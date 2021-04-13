32 ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم الجوف الابتدائية يؤدون الاختبارات

عن بعد للفصل الدراسي الثاني خلال "منصة مدرستي" للمدارس الحكومية والأهلية

أدى أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف الابتدائية، اليوم، اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي "عن بعد"، من خلال "منصة مدرستي" للمدارس الحكومية والأهلية.

وتفقّد مدير تعليم المنطقة الدكتور سعيد الغامدي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة للتعامل مع التعليم عن بعد، وأهمها استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.

مدارس تعليم الجوف منصة مدرستي

1

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 06:51 PM

عن بعد للفصل الدراسي الثاني خلال "منصة مدرستي" للمدارس الحكومية والأهلية

32 ألف طالب وطالبة من مدارس تعليم الجوف الابتدائية يؤدون الاختبارات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الجوف

0 549

أدى أكثر من 32 ألف طالب وطالبة في مدارس منطقة الجوف الابتدائية، اليوم، اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي "عن بعد"، من خلال "منصة مدرستي" للمدارس الحكومية والأهلية.

وتفقّد مدير تعليم المنطقة الدكتور سعيد الغامدي، سير الاختبارات في عدد من المدارس، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم شاملة وكاملة للتعامل مع التعليم عن بعد، وأهمها استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية ومعالجة الفاقد التعليمي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مدارس تعليم الجوف منصة مدرستي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021