"الصحة العالمية": جهود السعودية للسلامة المرورية خفضت نسبة وفيات الحوادث إلى 40٪

حققت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في السعودية إنجازاً أشادت به منظمة الصحة العالمية التي أكدت في تقرير حديث لها انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 40٪ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمملكة، مستعرضة النتائج الإيجابية التي حققتها في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 40٪ خلال الثلاث سنوات الماضية.