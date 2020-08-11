بينهم ضابطان عراقيان كبيران .. مقتل 5 أشخاص في قصف تركي على أربيل

استهدف اجتماعاً لمسؤولين في حرس الحدود و"العمال الكردستاني"

قتل 5 أشخاص بينهم عميد وعقيد من قوات حرس الحدود العراقي، اليوم (الثلاثاء)، في قصف تركي بطائرة مسيرة استهدف اجتماعاً ضم عدداً من مسؤولي حرس الحدود العراقي، وحزب العمال الكردستاني، في محافظة أربيل شمال العراق.

وأفاد مراسل لشبكة "روداو" الكردية بأن الاجتماع كان يعقد في منطقة برادوست الحدودية العراقية مع تركيا.

وأشارت حسابات على موقع "تويتر" إلى أن ضباط حرس الحدود العراقيين توجهوا للقاء قيادات من حزب العمال؛ بهدف إقناعهم بمغادرة المنطقة.