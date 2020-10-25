تجربة "كفاءة".. توفير 55% بين مركبتين متماثلتين تستخدمان وقود 91

قال إن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة الاستهلاك بسبب اختلاف التقنيات

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة التوفير في استهلاك الوقود بين مركبتين متماثلتين في الحجم والاستخدام " سيارتا سيدان متوسطتا الحجم" تستخدمان نفس نوعية الوقود (91)؛ يُمكن أن تصل إلى (55 %).

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المركبات الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك الطاقة، بسبب اختلاف التقنيات المستخدمة في المركبة مثل تقنيات المحرك وناقل الحركة والتقنيات الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في استهلاك (البنزين) بين مركبتين من نفس الفئة بحسب بطاقة اقتصاد الوقود، التي تقسم السيارات إلى سبعة مستويات من حيث استهلاك الوقود.

وقال إن طريقة حساب استهلاك الوقود في مثل هذه الحالة يكون بـ(حساب المسافة المقطوعة سنوياً أو شهرياً/ اقتصاد وقود السيارة) × سعر اللتر من الوقود.

وطالب المركز بضرورة قراءة "بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة قيمة اقتصاد الوقود لكل طراز من المركبات، إلى جانب المستوى المقابل لهذه القيمة (أعلاها باللون الأخضر، وأدناها باللون الأحمر)، حيث يمثل المستوى الأعلى الأخضر أعلى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة، ويمثل المستوى الأدنى أدنى مستوى لمعدلات اقتصاد الوقود في المملكة.

ودعا المركز السعودي لكفاءة إلى زيارة موقع "لتبقى" (taqa.gov.sa)، وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.