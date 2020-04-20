أستراليا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 71 حالة

بعد وفاة شخصين في الـ 24 ساعة الأخيرة

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا، إلى 71 حالة بعد وفاة شخصين في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا، وفاة رجل في الثمانينيات من العمر، كما أعلنت السطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز، وفاة رجل (94 عاماً) في دارة لرعاية المسنين.

أما بالنسبة لعدد الإصابات في أستراليا، فقد وصل إلى 6606 حالات إصابة، فيما لاتزال ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضرراً حيث سجلت 2957 حالة إصابة مؤكدة.