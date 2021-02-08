تحضيرًا لمواجهة الاتحاد المنتظرة.. الأهلي يقرر إغلاق التدريبات

أغلق النادي الأهلي تدريبات الفريق الكروي الأول بعد الاتفاق مع "فلادان"، المدير الفني للفريق، اليوم الاثنين قبل لقاء الاتحاد المنتظر الخميس المقبل في افتتاح الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويأمل الأهلي تخطي عقبة غريمه التقليدي الاتحاد من أجل انتزاع الصدارة من الشباب، والبقاء في دائرة المنافسة نحو تحقيق اللقب.

الجدير بالذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، فيما يأتي الاتحاد رابعًا برصيد 28 نقطة.