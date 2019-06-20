الطائف.. حادث يُخلف 7 إصابات ويستنفر الطوارئ بمستشفى قيا

تراوحت بين الحرجة والمتوسطة ولم تسجل أي حالات وفاة

استنفر حادث مروري وقع اليوم نتج عنه 7 إصابات بعضها صُنف بالحرجة، طوارئ مستشفى قيا العام جنوبي الطائف، بعد استقباله لهم.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح المستشفى في بيانٍ له أن الحالات تراوحت إصاباتها بين الحرجة والمتوسطة، ولم تسجل أي حالات وفاة، ولله الحمد ، وأنه تم تقديم الإسعافات والخدمات العلاجية وتم تنويم بعض الحالات تحت الملاحظة وإحالة الحالات التي تستدعي التحويل لمستشفيات الطائف.

يُشار إلى أن مستشفى قيا العام، يشهد استقبال العديد من الحالات الخطرة ومعظمها ناجمة عن حوادث الطرق، نتيجة الموقع الجغرافي الذي يقع به المستشفى على طريق الطائف – الباحة، والذي يربطه بعدة اتجاهات.