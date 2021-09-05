ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يستعرضان هاتفيًّا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في أفغانستان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف السعودية إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.