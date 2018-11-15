أمطار عفيف.. اقتلاع سقف حديدي وتقطع أسلاك الكهرباء

الظلام يعم بعض الأحياء

تسببت شدة العاصفة المرافقة للأمطار التي شهدتها محافظة عفيف، مساء اليوم، في اقتلاع سقف منزل في أحد أحياء المحافظة، وبتر أسلاك الكهرباء المغذية للحي.

وقال شهود عسان لـ"سبق" إن الحادثة لم ينتج عنها أي أذى بشري، رغم سقوط السقف الحديدي على منزل مجاور، بينما دخل الحي في ظلام دامس من حينها.

وباشرت شركة الكهرباء بالمحافظة الموقع، وبدأت في تحييد خطر خطوط الكهرباء الواقعة على الأرض والعمل على إصلاح الخلل لإعادة الكهرباء.

يذكر أن محافظة عفيف شهدت مساء اليوم، هطول أمطار متفرقة رافقتها رياح شديدة وزخات برد.