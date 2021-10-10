موجز "سبق" الأسبوعي: استحواذ سعودي على "نيوكاسل" الإنجليزي.. وتفحُّم جثة الرسام المسيء للرسول

عدوان حوثي متكرر على الأهداف المدنية جنوب المملكة.. والإطاحة بـ639 فاسدًا

في متابعة دقيقة وشاملة ومتزامنة للأحداث، وضعت صحيفة سبق الإلكترونية قراءها ومتابعيها في أجواء عددٍ من الأحداث الساخنة، التي شهدها الأسبوع الماضي منها، تفحم جثة الرسام السويدي لارش فيلكس، صاحب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ في حادث مروري مروع قرب بلدة ماركارد جنوب السويد، وإكمال مجموعة استثمارية يقودها ‫صندوق الاستثمارات العامة لعملية الاستحواذ بنسبة 100 في المائة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وإطاحة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بـ 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية خلال شهر، بعضهم كانوا يعملون في عددٍ من الوزارات بينها الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني.



ومن الأحداث المهمة أيضًا، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا؛ بسبب فيروس كورونا للحالات الإنسانية، وتطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا جرعات اللقاحات المعتمدة، وتعطل تطبيقات "فيسبوك" و"واتس أب" و"انستجرام" لساعات طويلة عبر دول العالم، والسماح لفئات محددة بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـًا خارجها، وعدوان حوثي متكرر على الأهداف المدنية في مدن جنوب المملكة، كمطاري أبها والملك عبدالله ومدينة خميس مشيط، وإعفاء دور النشر المشارِكة في معرض الرياض الدولي للكتاب من قيمة إيجار الأجنحة.



السفر المعلق

استهل الأسبوع أحداثه المهمة، بإعلان المديرية العامة للجوازات، الأحد، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا بسبب فيروس (كوفيد-19)، للحالات الإنسانية، من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، آليًا، دون الحاجة إلى مراجعة مقارها، وفيما انطلقت المناورات البحرية الثنائية بين المملكة وباكستان التي أطلق عليها اسم "نسيم البحر 13"، استهوت ورش الطبخ المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، العديد من الشباب السعودي من الجنسين، خصوصًا الذكور؛ للتعرف على أصناف ما تقدمه ثقافات المطابخ العالمية المختلفة، كما أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة، بعد تحديث لمعالجة عدة ثغرات بمتصفح جوجل كروما.

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وقررت وزارة الداخلية، الاثنين، تطبيق الحجر الصحي المنزلي عند قدوم أي من الفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي ممن لم يستكملوا تلقي جرعات أي من اللقاحات المعتمدة في المملكة، بينما أعلنت شركة أرامكو السعودية، أن نتائجها المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من عام 2021م؛ ستكون بتاريخ 31 أكتوبر الجاري، وسيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول؛ تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية، فيما ذكرت وسائل إعلام سويدية أن الرسام السويدي لارش فيلكس؛ صاحب الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم قتل محروقَا؛ من جرّاء اصطدام سيارة شرطة مدنية كان يستقلها برفقة ضابطَي شرطة من أجل حمايته بشاحنة قرب بلدة ماركارد جنوب السويد؛ ما أدّى إلى اشتعال النيران في السيارة وتفحم جثته، فيما ضرب عطل تطبيقات فيسبوك وواتس اب وانستجرام في بعض أنحاء العالم، منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيقين على جميع أنظمة التشغيل.

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الرهن الميسر

وعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأصدر المجلس ستة قرارات من بينها، تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ، حول تعطل تطبيقات "فيسبوك" و"واتس اب" و"انستجرام" كشفت شركة تقنية عالمية لتحليل الإنترنت عن نشاط قام به موقع فيسبوك هذا الصباح، تعتقد أنه أدى إلى العطل الذي ضرب المنصة وتطبيقاتها عالميًّا، كما اعتذرت شركة فيسبوك، في بيان صحفي، عن الانقطاع العالمي الذي حدث يوم أمس، في تطبيقاتها.

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وأعلن مصدر في وزارة الداخلية، الثلاثاء أيضًا، أنه تقرر السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء 14 يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي، وذلك لفئات محددة هي: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب، وطـلاب المـنح، ونفذت وزارة الداخلية، في اليوم نفسه، حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية (مواطن)؛ لمشاركته في خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم.

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أعمال عدائية

وأعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، الأربعاء، عن اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها، مشيرة إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي، وفي اليوم نفسه دمر التحالف موقعًا لميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الجوف في اليمن؛ يُستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيَّرة، كما دمر طائرتَيْن مُسيَّرتَيْن بالموقع، تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو السعودية.

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وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الخميس، عن التحقيق مع 639 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 271 مواطنًا ومقيمًا، خلال شهر صفر الماضي، وبيّنت الهيئة أن الموقوفين منهم موظفون في وزارات: الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والصحة، والعدل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والبيئة، ومكافحة الفساد، والزكاة، وفيما أكملت مجموعة استثمارية يقودها ‫صندوق الاستثمارات العامة وتضم أيضًا شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" و "آر بي سبورتس آند ميديا" (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100 في المائة على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أقام الجمهور المتحمس خارج ملعب سانت جيمس بارك معقل النادي الإنجليزي احتفالات صاخبة ؛ فرحًا باكتمال عملية الاستحواذ.

https://sabq.org/TQPL7J

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https://sabq.org/sgG9hZ



إعصاران قمعيان

وأعلنت قيادة قوات الدعم الشرعية في اليمن، الخميس أيضًا، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا وطائرة مسيرة تجاه خميس مشيط، وبعدها بساعات قليلة أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها الميليشيا الحوثية نحو خميس مشيط.

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وسقط، الجمعة، مقذوف معادٍ على مطار الملك عبد الله بجازان، الذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة؛ نتيجة طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المطار؛ مما أدى لإصابة خمسة مدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار بإصابات طفيفة، أعلن لاحقًا إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 10 حالات جميعها من المدنيين، فيما شهدت منطقة جازان إعصارين قمعيين متزامنين، في ظاهرة ترصد لأول مرة بجازان وعادة ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق، وفترة زمنية محدودة.

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https://sabq.org/pnGjMF



وجّه الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة، بإعفاء دور النشر المشارِكة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض؛ دعمًا لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفًا لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.، بينما استدعت النيابة العامة امرأة في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

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