مجموعة تقودها السعودية تبني امتداداً لخط "ترك ستريم" عبر بلغاريا

بعد إزالة عقبات قانونية.. وقيمة العقد تصل إلى 1.1 مليار يورو

وقّعت شركة الغاز البلغارية التابعة للدولة "بلغارترانسجاس" عقداً بقيمة 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) مع مجموعة "أركاد" التي تقودها السعودية لبناء خط أنابيب غاز يستهدف بشكل رئيسي نقل غاز طبيعي روسي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تم توقيع العقد بعد أن أزالت محكمة بلغارية عقبات قانونية كانت تواجهه.

وتسرع بلغاريا في بناء خط الأنابيب البالغ طوله 474 كيلومتراً يصل حدودها الجنوبية مع تركيا بحدودها الغربية مع صربيا؛ لضمان الربط مع خط أنابيب ترك ستريم الذي تدعمه روسيا لصربيا والمجر.