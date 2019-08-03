بالصور.. افتتاح المرحلة الأولى لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

ضمن استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين

افتتحت بلدية محافظة الخبر، مؤخرًا؛ المرحلة الأولى لممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك؛ وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي؛ أن ممشى شارع الأمير تركي يبلغ طوله 430 مترًا، وبعرض 12 مترًا، مشيرًا إلى أن الممشى يمتدّ بجانب شارع الأمير تركي، وتم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيدًا عن مخاطر السيارات، موضحًا أن مضمار المشي فقط يبلغ عرضه 4 أربعة أمتار من مادة المطاط المساعدة للمشي، فيما تم تخصيص مسار للمكفوفين للمرة الأولى، ومنحدرات لذوي الإعاقة ومواقف سيارات تتسع لعدد 110 سيارة، وعدد 45 حوضًا زراعيًّا، وكراسي ديكورية للجلوس، وإنارة جمالية على امتداد الممشى.

وأضاف "الزايدي" أن بلدية الخبر حريصة على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني، الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزّز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.

وكشف "الزايدي" عن أنه سيتم البدء بالعمل بالمرحلة الثانية من الممشى على امتداد الشارع، والذي يبلغ طوله 250 مترًا، فيما دعا الزايدي عموم المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذا الممشى والاستمتاع به، والحفاظ على هذه الممتلكات، وقضاء الأوقات الممتعة لهم ولعائلاتهم.

وأكد أن افتتاح الممشى يأتي ضمن توجيهات أمين المنطقة الشرقية الذي يوجه بشكل دائم بتنفيذ مشاريع خدمية متنوعة تهم المواطنين والمقيمين.

يذكر أن محافظة الخبر يتوفر فيها نحو 11 ممشى، بالإضافة إلى الممشى الجديد بشارع الأمير تركي، وذلك في كلٍّ من أحياء: الراكة، والخبر الجنوبية، والثقبة، وممشى طريق الملك سلمان، وممشى الكورنيش الشمالي، وممشى الكورنيش الجنوبي، وممشى الواجهة البحرية، وممشى منتزه الإسكان، وممشى منتزه الأمير سعود بن جلوي، وممشى طريق الملك فهد بحي الإسكان، بالإضافة إلى المماشي المنتشرة في كافة الحدائق العامة والمنتزهات.