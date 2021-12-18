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قال: هناك طرق غذائية وسلوكية ثبت فعاليتها في خفض الضغط

"النمر" يكشف أسباب ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء وعلاجه

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أنه عند ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء فإنه يسبب انقباضًا في أعلى الحلق لمنع الحمض من الدخول إلى المريء جزئيًا، وتستثار المستقبلات في أعلى المريء، فتعطي شعورًا مخيفًا بضيق التنفس، مع أن نسبة الأوكسجين في الدم طبيعية!



وقال الدكتور النمر إن ‏علاج ارتجاع المريء هو إيقاف التدخين، وإنزال الوزن، ومنع العشاء المتأخر، والمتابعة مع طبيب جهاز هضمي، وأخذ مضادات الحموضة والأدوية المصاحبة، وأخيرًا الجراحة إذا كانت مناسبة.



من جهة ثانية، قال الدكتور النمر إن هناك طرقًا غذائية وسلوكية ثبت فعاليتها في خفض الضغط، وهي الإكثار من الفواكه، والإكثار من الخضراوات، وتقليل الملح، والابتعاد عن الكحول ومشتقات الحليب قليلة الدهون، وإنزال الوزن الزائد، والرياضة المنتظمة، والابتعاد عن الانفعال والتوتر، والنوم الكافي، مطالبًا الجميع بالاهتمام بالنوم الكافي.



وأكد أن ‏قلة النوم من أسباب رفع الضغط والخفقان وقلة التركيز وزيادة الحوادث أثناء القيادة وسرعة الانفعال، مشيرًا إلى أن تناول الفواكه والخضراوات خمس حصص يوميًا يحمي من جلطة القلب.