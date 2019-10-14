جازان تحتضن اللقاء الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة

بحث إجراءات الحصول على اعتماد برنامج تدريبي بالزمالة السعودية

انطلق اللقاء العلمي الدوري الأول لأطباء التخدير والعناية الحرجة بمنطقة جازان وبمشاركة تخصصات تمريض العناية وتقنيي التخدير والعلاج التنفسي بالتعاون مع مستشفيات صحة جازان والمستشفى العسكري ومستشفيات القطاع الخاص.

ويستهدف اللقاء الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي والاهتمام بمستجدات التخصص والطب المبني على البراهين، وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات الصحية في المجال ذاته، وذلك بفندق الماريوت بحضور نخبة من المتخصصين في المجال الطبي.

كما فعّل اللقاء مجلس الاختصاص لطب التخدير وعلاج الألم وتكوين مجموعات عمل للبدء في إجراءات الحصول على اعتماد برنامج تدريبي لطب التخدير بالزمالة السعودية.