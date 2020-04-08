لمساعدة المحتاجين.. تدشين قافلة المواد الغذائية المخصصة لسكان "عتيبية مكة"

إنفاذاً لتوجيهات "الفيصل" تحت إشراف ومتابعة لجنة السقاية والرفادة التابعة للإمارة

دشن رئيس مجلس إدارة مركز حي العتيبية بمكة المكرمة التابع لفرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة عبدالله بن راشد الراشد بحضور مدير المركز الدكتور عبدالله العتيبي، إطلاق قافلة السلال الغذائية؛ لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في نطاق الحي والأحياء المرتبطة به تحت إشراف ومتابعة لجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة القاضية بإطلاق حملة خيرية بعنوان "براً بمكة"؛ لمساعدة الفقراء والمحتاجين بمكة المكرمة.

ويقوم مجموعة من المتطوعين من شباب الحي بإعدادها وتجهيزها تمهيداً لتوزيع هذه السلال الغذائية بواسطة سيارات مثلجة ومبردة تتوفر بها كل الاشتراطات الصحية المطلوبة.

ويحمل القائمون على التوزيع شهادات صحية وملتزمون بكل الاشتراطات الصحية.

وكانت لجنة من المركز قامت بجولة على الأحياء التابعة للمركز بمعرفة عمد الأحياء؛ وذلك من أجل معرفة الفقراء والمحتاجين في تلك الأحياء؛ وقد قام مطبخ القصيم الخيري بالإشراف على عملية تجهيز هذه السلال الغذائية وتحميلها في السيارات تمهيداً للبدء في توزيعها.

مكة المكرمة مركز حي العتيبية

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 03:33 PM

إنفاذاً لتوجيهات "الفيصل" تحت إشراف ومتابعة لجنة السقاية والرفادة التابعة للإمارة

لمساعدة المحتاجين.. تدشين قافلة المواد الغذائية المخصصة لسكان "عتيبية مكة"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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دشن رئيس مجلس إدارة مركز حي العتيبية بمكة المكرمة التابع لفرع جمعية مراكز الأحياء بالعاصمة المقدسة عبدالله بن راشد الراشد بحضور مدير المركز الدكتور عبدالله العتيبي، إطلاق قافلة السلال الغذائية؛ لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين في نطاق الحي والأحياء المرتبطة به تحت إشراف ومتابعة لجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة القاضية بإطلاق حملة خيرية بعنوان "براً بمكة"؛ لمساعدة الفقراء والمحتاجين بمكة المكرمة.

ويقوم مجموعة من المتطوعين من شباب الحي بإعدادها وتجهيزها تمهيداً لتوزيع هذه السلال الغذائية بواسطة سيارات مثلجة ومبردة تتوفر بها كل الاشتراطات الصحية المطلوبة.

ويحمل القائمون على التوزيع شهادات صحية وملتزمون بكل الاشتراطات الصحية.

وكانت لجنة من المركز قامت بجولة على الأحياء التابعة للمركز بمعرفة عمد الأحياء؛ وذلك من أجل معرفة الفقراء والمحتاجين في تلك الأحياء؛ وقد قام مطبخ القصيم الخيري بالإشراف على عملية تجهيز هذه السلال الغذائية وتحميلها في السيارات تمهيداً للبدء في توزيعها.

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