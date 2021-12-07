ببراءة وحب .. طفل عماني يحيي الموكب السلطاني لولي العهد لدى وصوله مسقط

رواد التواصل تداولوا المقطع الذي ينقل حفاوة الاستقبال العماني للزائر الكبير

خطفت الأنظار تحية قدمها طفل عماني للموكب السلطاني الرفيع لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله للعاصمة العمانية مسقط، في مشهد يجسد الحفاوة البالغة بالزيارة الميمونة من أطياف الشعب العماني الشقيق الذي رحب بها على طريقته الخاصة .

وتفصيلاً، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الطفل على نطاق واسع، وأشادوا بالحفاوة التي بدأت من مختلف فئات أطياف الشعب العماني بالزائر الكبير لبلادهم .