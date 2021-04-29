حديقة "الجوة" بـ"العارضة".. مناقصة مدرجة في منصة "المالية" ومشروع لم يبصر النور

السكان استغربوا عدم التنفيذ على الرغم من مرور عامين على إعلان المشروع

طرحت أمانة منطقة جازان قبل نحو عامين من خلال منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية، الخاصة بإدارة المنافسات والمشتريات في القطاع الحكومي، مشروع "حديقة الجوة" بمحافظة العارضة شرق المنطقة للمنافسة العامة للشركات والمؤسسات.

واطلعت "سبق" على مناقصة المشروع الذي لم يرَ النور، ولم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن؛ إذ تم الإعلان عنه في عام 1440، وكان قد تم تحديد آخر موعد لاستلام العروض بتاريخ 1440/ 12/ 20، وتاريخ 1440/ 12/ 20 موعد فتح المظاريف. وحملت المناقصة رقم المنافسة، ومعلومات أخرى متعلقة بالمشروع.

واستغرب السكان من عدم التنفيذ على الرغم من مرور عامين على إعلان المشروع.

فيما كشف مصدر لـ"سبق" أن الحديقة كان من المفترض أن تحل محل السوق القديم، ويُضاف إليها عدد من الملاعب حتى تكون متنفسًا للأهالي والشباب في تلك القرى البالغ عدد سكانها قرابة 5 آلاف نسمة موزعين على عدد كبير من القرى، بداية من العقلة إلى حصامة المحازرة، بمسافة تمتد لأكثر من 15 كيلو.

وبيّن المصدر أن مرحلة طرح المناقصة للمنافسة العامة تسبقها مراحل عدة، منها مرحلة التصميم، واختيار الموقع، وغيرها من المراحل. وكان مسؤولون من بلدية العارضة والمجلس البلدي قد وقفوا على الموقع المقترح "السوق القديم" قبل أشهر، وتمت مناقشة الملف في بلدي المحافظة في أكثر من جلسة.

يُشار إلى أن أمير منطقة جازان كان قد دشن قبل أشهر مشروعات تنموية كبرى في محافظة العارضة بأكثر من 423 مليون ريال، بما فيها مشاريع بلدية وتعليمية وخدمية، وغيرها من المشروعات التي تصبُّ في مصلحة المواطن بالمحافظة.