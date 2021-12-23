"روسو" اجتمع باللاعبين .."التكتيكية" تجهز النصر لمواجهة الحزم

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الخميس استعداداته لمباراة الفريق القادمة مساء يوم الأحد أمام نادي الحزم على استاد "مرسول بارك".



في بداية الحصة التدريبية اجتماع المدير الفني الأرجنتيني "روسو" باللاعبين شرح لهم خطة الفريق في الأيام المقبلة، بعدها أجرى اللاعبون تمارين الجري بسرعات مختلفة، ثم تدريبات لياقية باستخدام الأجهزة، وطبق المدرب الأرجنتيني تمارين تكتيكية على جوانب مختلفة في مساحات محددة، واختتم التدريبات بإجراء مناورة على منتصف الملعب.



وسيواجه النصر خامس الترتيب بـ20 نقطة ضيفه الحزم متذيل جدول الترتيب بـ11نقطة يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.