مع تتويج كأس المؤسس أمس.. نادي الفروسية يختتم موسمه للحد من انتشار فيروس كورونا

قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.

وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.

فيروس كورونا الجديد نادي الفروسية سباق نادي الفروسية السنوي

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 01:44 AM

مع تتويج كأس المؤسس أمس.. نادي الفروسية يختتم موسمه للحد من انتشار فيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت اللجنة العليا بنادي الفروسية أن يكون حفل سباق أمس السبت على كأس المؤسس هو ختام سباقات النادي لهذا الموسم.

وأوضح النادي أنه هذا القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة - أيدها الله - للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وبناء على توصيات ومرئيات اللجنة الفنية بنادي الفروسية التي درست وضع السباقات، متمنين السلامة والصحة للجميع.

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فيروس كورونا الجديد نادي الفروسية سباق نادي الفروسية السنوي

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