تعرّف على أهم 5 جنسيات غادرت السعودية في 2020 "عام الجائحة"

تقدم ترتيب المملكة في الأثر الاقتصادي

كشف تقرير الأثر الاقتصادي الصادر عن مجلس السفر العالمي ""WTTC " في 185 دولة عن حجم تأثير السفر والسياحة قبل الجائحة في عام 2019، إذ مثل وظيفة من كل أربع وظائف جديدة في جميع أنحاء العالم و10.6٪ من جميع الوظائف 334 مليونًا و10.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبلغ إنفاق السياح في العالم 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، أما في عام 2020 وهو عام الجائحة فقد عانى قطاع السفر والسياحة العالمي من خسارة تقارب 4.5 تريليون دولار أمريكي لتصل إلى 4.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 مع انخفاض المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة مذهلة بلغت 49.1٪ مقارنة بعام 2019، وفي مؤشر ترتيب أكبر 20 اقتصادًا عالميًا جاءت السعودية في المركز 16 في عام 2020، بعد أن كانت في المركز 17 عالميًا بسبب خطوات التحديث السياحي الهائلة وإنشاء مشروعات ضخمة وعملاقة مثل القدية والبحر الأحمر وأمالا ونيوم والدرعية والعلا وتطوير البيئة التنظيمية للقطاع وزيادة الفعاليات الموسمية.





وبحسب بيانات "المجلس العالمي للسفر والسياحة" بلغ حجم قطاع السفر والسياحة في السعودية نحو 48.5 مليار دولار مقارنة بنحو 79.2 مليار دولار، حيث أدى إغلاق الحدود وإجراءات الوقاية من الجائحة إلى تراجع القطاع بنحو 38.8%.

وفيما يخص أهم خمس جنسيات قادمة إلى السعودية في عام2020 كشفت بيانات العالمي للسياحة جاء الترتيب كالتالي:

- القادمون من دولة الكويت 18%.

- القادمون من دولة باكستان 14%.

- القادمون من الهند 11%.

- القادمون من دولة الإمارات العربية المتحدة 7%.

- القادمون من مصر 7%.

- باقي دول العالم 43%.

وفيما يخص أهم خمس جنسيات غادرت السعودية في عام2020 كشفت بيانات العالمي للسياحة جاء الترتيب كالتالي:

- المغادرون إلى دولة الإمارات 30%.

- المغادرون إلى دولة الكويت 21%.

- المغادرون إلى مملكة البحرين 19%.

- المغادرون إلى مصر 7%.

- المغادرون إلى الأردن 7%.

- باقي دول العالم 15%.