عاش 20 عاماً يشتكي انسداداً في الأنف .. لن تتخيل ما وجده الأطباء داخله

القصة بدأت معه عام 1990 عندما تعرّض لحادث سقوط من ارتفاع عالٍ

في حالة نادرة وبعد أن شعر رجل صيني بانسداد شديد في الأنف، سبّب له متاعب كثيرة توجّه إلى المستشفى، ليكتشف أن السبب أغرب من الخيال.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، الأربعاء، فقد اكتشف تشانغ بينشنغ (30 عاما) من مدينة هاربين شمال شرق الصين، أن سبب الانسداد هو سن كانت تنمو بشكل غريب داخل تجويف الأنف.

ويقول الأطباء إن حالته كان صعبة للغاية، إذ كان يعاني صعوبة في التنفس ولم يتمكن من النوم بشكل صحيح خلال الليل، كما كان يشكو رائحة تسوس مستمر في أنفه.

ووفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية"، فإنه في أثناء الفحص بالأشعة السينية، لاحظ الأطباء وجود جسم ذي كثافة عالية في الجزء الخلفي من تجويف الأنف.. وقال أحد الأطباء: "لقد بدا الأمر وكأنها سن".

وتعود القصة إلى عام 1990، عندما كان تشانغ يبلغ 10 أعوام فقط، وتعرض وقتها إلى حادث سقوط من ارتفاعٍ عالٍ، فانكسرت له سنتان، لم يتمكن من العثور على إحداهما بعدما استفاق ولم يفكر فيها.

ورغم إصابته الخطيرة، التي لجأ الأطباء إلى معالجتها بنحو 60 غرزة، إلا أنه لم يشعر بأي مشكلة في أنفه.

وتبين لاحقا أن السن دخلت إلى الأنف، دون أن يشعر تشانغ، وأخذت في النمو هناك، في حالة نادرة للغاية يطلق عليها الأطباء "الأسنان المتحجرة داخل الأنف".

ويقول خبراء، إنه تم تسجيل العثور على 23 حالة مسجلة فقط بين عامي 1959 و2008.

وأزال الأطباء السن التي يبلغ طولها نحو سنتيمتر واحد (0.4 بوصة)، من أنف تشانغ، بعد عملية جراحية مدتها 30 دقيقة.