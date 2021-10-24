وزير الطاقة: قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية ونحن قادرون على ذلك

قال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في #قمة_الشباب_الأخضر، قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وأطلقنا شارة البداية ونحن قادرون على ذلك.
وأضاف: يجب أن نفكر دائماً في التقنيات والعمل الدولي البناء لمعالجة التحديات البيئية.. رؤية 2030 محفز كبير للشباب.
وتابع: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة في وزارة الطاقة، ونركز على التمكين والثقة والعمل الجماعي لدعم فريق العمل.
قال: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة ونركّز على التمكين والثقة والعمل الجماعي
قال وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان، خلال مشاركته في #قمة_الشباب_الأخضر، قبلنا التحدّي لتخفيف الانبعاثات الكربونية، وأطلقنا شارة البداية ونحن قادرون على ذلك.
وأضاف: يجب أن نفكر دائماً في التقنيات والعمل الدولي البناء لمعالجة التحديات البيئية.. رؤية 2030 محفز كبير للشباب.
وتابع: نقدّم دعماً كبيراً للكوادر الشابة في وزارة الطاقة، ونركز على التمكين والثقة والعمل الجماعي لدعم فريق العمل.