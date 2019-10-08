"الناصر": تدشين خدمات الجيل الخامس للشركات في السعودية في 2020

في مشاريع رواد الأعمال تبلغ 300 مليون ريال

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن STC رفعت عدد المواقع المجهزة بالجيل الخامس5G في مختلف مناطق المملكة. مشدداً على أن المملكة اليوم ضمن أفضل الدول التي استعدت لمرحلة الجيل الخامس بشكل متقدم، متوقعاً بدء خدمات الجيل الخامس لقطاع الشركات في السعودية مطلع العام 2020.

وأوضح "الناصر" خلال لقاء نادي STC الإعلامي، الذي عُقِد على هامش معرض "جيتكس دبي 2019 بدبي" مساء أمس دعم المملكة لقطاع الاتصالات أسهم في تطور ونمو هذا القطاع، وتحسين بنيته التحتية في وقت قياسي، لتحقيق التحول الرقمي وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. مشيراً إلى أن حاضنة الأعمال إنسبايريو تحتضن 28 مشروعاً باستثمارات وصلت60 مليون ريال.

وأضاف: القيمة السوقية لهذه الاستثمارات تبلغ 300 مليون ريال، وإنسبايريو لديها 16 مليون مستخدم، وساهمت في خلق 160 ألف وظيفة، منها وظائف بعمل جزئي".

من جهته، أشار النائب الأعلى للرئيس للشؤون المؤسساتية في STC المهندس عبدالله الكنهل إلى أثر حاضنة الأعمال إنسبايريو InspireU في دعم الابتكار في مشاريع الشباب والشابات المبتكرة بمساندة STC التي تقدم دعماً مادياً وتأهيلياً بمشاركة خبراء من وادي السيليكون، فضلاً عن توفير كافة الإمكانات لهذه المشاريع الواعدة.

وضمن الملتقى قدم المتخصص في الإعلام الجديد الدكتور عمار بكار، عرضاً تحت عنوان "أثر شبكات الجيل الخامس على مستقبل الاتصالات والإعلام". كما تم عرض ثلاثة مشاريع مدعومة من وهي تطبيق "سلفة" المعني بتقديم خدمة القروض متناهية الصغر، و"كروة" الذي يقدم بيانات وخدمات تسهيل خدمات تأجير السيارات، ومشروع "عاين" للمساعدة في تقييم كفاءة المنازل الجاهزة.