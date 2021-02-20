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بعد تلقي "الخارجية" ما يفيد بمنعهم من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم التطبيق

إعفاء الدبلوماسيين في السعودية من استخدام "توكلنا" والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية

صدرت توجيهات إلى جميع المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بإعفاء الدبلوماسيين من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء ببطاقة الهوية الدبلوماسية.



وتفصيلاً، يأتي ذلك بعد أن طلبت السفارات المعتمدة لدى السعودية إعفاء دبلوماسييها من استخدام تطبيق "توكلنا"، والاكتفاء بإبراز الهوية الدبلوماسية للجهات الأمنية وخلافه.



وتلقت وزارة الخارجية السعودية ما يفيد بمنع بعض منسوبيها من دخول المجمعات التجارية لعدم إبرازهم التطبيق.