"الأرصاد" ينبّه جازان والباحة: حالة ماطرة تنتهي عند السابعة مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.

ونبّه المركز من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.