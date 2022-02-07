الزميل "الجوفان" مستشارًا بلجنة الإعلام في جمعية تنمية وتطوير شقراء

صدرت موافقة اللجنة التنفيذية بجمعية التنمية والتطوير بشقراء، على عضوية الزميل الدكتور فلاح الجوفان، مستشارًا للجنة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية.

ويُعد "الجوفان" من الخبرات التعليمية والإدارية والإعلامية؛ إذ سبق له أن عَمِلَ مشرفًا على وكالة كلية المجتمع بشقراء، ومديرًا للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بالكلية، ثم مشرفًا للأنشطة بعمادة شؤون الطلاب، كما أشرَفَ على الكثير من الفعاليات والبرامج الجامعية، وعَمِلَ مشرفًا على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، كما عَمِلَ مستشارًا قانونيًّا بالجامعة لأكثر من ٤ سنوات، مثّل خلالها الجامعة لدى عدد من الدوائر الحكومية.

وعَمِلَ "الجوفان" مستشارًا إعلاميًّا بالجامعة، كما كُلّف من قِبَل رئيس الجامعة عضوًا في اللجنة الدائمة لهيئة تحرير صحيفة الجامعة، والتي تُعنى بتحديث إصدار صحيفة الجامعة إلكترونيًّا على مدار الساعة، واستقبال المشاركات وأخبار الكليات والإدارات والعمادات ومراجعتها، ونشر ما يتوافق مع ضوابط اللجنة في صحيفة الجامعة ومواقع التواصل الرسمية التابعة.