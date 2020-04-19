"المعتبي" إلى المرتبة الثامنة ببلدية أبو عريش

أصدر رئيس بلدية أبو عريش، محمد بن مسفر القحطاني، قرارًا بترقية الأمين العام للمجلس البلدي، حيدر بن محمد معتبي، إلى المرتبة الثامنة.

وأعرب "المعتبي" عن اعتزازه بهذه الترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء.‎

ويعد "المعتبي" من الكفاءات الإدارية المتميزة في أداء عمله وتفانيه.