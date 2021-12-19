شاهد.. رئيس "فزعة الشمال" يكرّم 41 متبرعاً بكليته من حسابه الخاص

جميعهم من حائل.. يقول: التنازل عن عضو من الجسد عمل إنساني نبيل

كرّم رئيس فريق فزعة الشمال حامد عايد الوهبي الشمري، عدداً من أبناء وبنات منطقة حائل الذين تبرعوا بكلاهم لمرضى الفشل الكلوي سواءً من أقاربهم أو غيرهم.

وقال "الشمري" لـ"سبق": "الحمد لله مازال مجتمعنا السعودي متكاتفاً ومتعاوناً يشعر أبناؤه بما يشعر به بعض أبناء المجتمع من تألمهم ومعانتهم".

وأضاف: "لقد استجاب هؤلاء المتبرعين، لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً).

وأردف: "تنازل المتبرع عن عضو من جسده لإسعاد غيره، لا شك أنه عمل إنساني نبيل، يتطلب من أبناء المجتمع كافة الافتخار به، ولذا واجب عليّ كابن من أبناء المنطقة تكريمهم من حسابي الخاص"، سائلاً الله أن يشفي كل مريض، وأن يجعل ما قدّمه المتبرعين في ميزان حسناتهم، وأن يكتب أجرهم.

وحثّ "الشمري"، أبناء المنطقة على بذل الخير في صوره كافة، مؤكداً أن اللحمة الوطنية التي يعيشها الشعب السعودي، جاءت نتاج جهود قيادة رشيدة يمثلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظهما الله-.

وثمّن دور الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، في تشجيع كل عمل إنساني بالمنطقة.

وفيما يلي أسماء المكرّمين:

1. أحمد مشعان محمد الوریکی

2. أحمد عبداللطيف الوجعان

3. ابنته / جود مسند جارالله الهمزاني

4. المهندس طلال مقبل العركي

5. بدر عبدالكريم الهديرس

6. حصة الفضيل الدحيلي

7. خالد بادي سويلم المسعودي

8. دلال سالم نخيلان الطريفي

9. راكان عبد الكريم الرضيمان

10. روان نایف حمود البرازي الشمري

11. راشد فواز الشودحي

12. زیاد صنيتان الشريده الوهبي

13. سعد محمد عاشي الأسلمي

14. شعاع طالب حميد الشمري

15. ضاري عبدالكريم السويداني

16. عبدالله شايش عبید الهمزاني

17. عبدالعزيز نافع عيسى الهمزاني

18. عبدالله معزي شلاح الوهبي

19. عبدالله حمدان الوهبي

20. عبيد عايد جارالله الوريكي

21. عبدالرحمن محسن الهمزاني

22. عبدالله عبدالكريم الرضيمان

23. عيادة محمد الشودحي

24. عبدالرحمن سعد الحذيفي

25. عبدالمجید نخيلان المنصوري

26. عبدالله مفوز المتصوري

27. عمته / كافي يوسف سراي الشمري

28. فاطمة فايز المنصوري

29. فواز عبدالله الوجعان

30. فواز مشهور الجنفاوي

31. فهد سرحان الجنفاوي

32. فهد سويف الأسود الغريري

33. فیصل سعدي العرعير

34. محمد رحيم غدير الشودحي

35. محمد مبارك دعسان عقيل الشمري

36. مطر محمد الهمزاني

37. مطر صالح الجنفاوي

38. نايف حبيب قنيفذ الزبيلي

39. نايف خميس مضحي المنصوري

40. وضيحاء حمود المنصوري

41. يزيد حمود باني المسعودي