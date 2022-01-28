"القاران" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة الحدود الشمالية

أصدر أمين منطقة الحدود الشمالية، المهندس شمام بن سعيدان الشمري، قرارًا بترقية ثامر بن خلف القاران للمرتبة الثانية عشرة وكيلاً للأمين للاستثمارات.

من جهته، عبَّر "القاران" عن فرحته بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته.

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28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 10:40 PM

"القاران" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة الحدود الشمالية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر أمين منطقة الحدود الشمالية، المهندس شمام بن سعيدان الشمري، قرارًا بترقية ثامر بن خلف القاران للمرتبة الثانية عشرة وكيلاً للأمين للاستثمارات.

من جهته، عبَّر "القاران" عن فرحته بهذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهود في خدمة القطاع البلدي والمستفيدين من خدماته.

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