"كورونا" يباغت 50.160 أمريكيًّا خلال يوم واحد

الفيروس سلب الحياة من 816 مريضًا

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت بتسجيل 50.160 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و816 وفاة.

وأضافت المراكز بأن العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و310.625 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 208.118 حالة، وفقًا لـ"رويترز".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بتقرير اليوم السابق.