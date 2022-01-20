بريطانيا تسجل 107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة

إجمالي الإصابات 15,613,283حالة والوفيات 153,202شخص

سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 09:47 PM

إجمالي الإصابات 15,613,283حالة والوفيات 153,202شخص

بريطانيا تسجل 107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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