بريطانيا تسجل 107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة

سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.
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إجمالي الإصابات 15,613,283حالة والوفيات 153,202شخص
سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.