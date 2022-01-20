بريطانيا تسجل 107364 إصابة جديدة بكورونا و330 وفاة

إجمالي الإصابات 15,613,283حالة والوفيات 153,202شخص

سجّلت بريطانيا 107364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و330 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 15,613,283، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153,202.