مصدر مسؤول بوزارة الطاقة: لا توجد مفاوضات سعودية مع روسيا  للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول

أو حول زيادة أعضاء دول أوبك +

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، وأنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.

وزارة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 04:40 PM

أو حول زيادة أعضاء دول أوبك +

مصدر مسؤول بوزارة الطاقة: لا توجد مفاوضات سعودية مع روسيا  للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، وأنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.

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وزارة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

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