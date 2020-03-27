مصدر مسؤول بوزارة الطاقة: لا توجد مفاوضات سعودية مع روسيا  للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، وأنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.وزارة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
أو حول زيادة أعضاء دول أوبك +
صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+، وأنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.