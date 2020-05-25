الرياض تسجل 453 متعافياً من كورونا اليوم.. وتتصدر

الدمام شهدت 275 حالة شفاء والإجمالي فيها 3111

سجلت الرياض، اليوم، 453 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا ليصبح إجمالي المتعافين فيها 9395 حالة.

وسجلت مكة المكرمة اليوم 289 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 8589 حالة.

وسجلت جدة اليوم 402 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 7141 حالة، بينما شهدت المدينة المنورة التي احتلت المرتبة الرابعة، 279 حالة جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 6774 حالة.

وفي الدمام، تم تسجيل 275 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 3111 حالة.