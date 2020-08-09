"الجمارك السعودية" تؤكد عدم مسؤوليتها عن سلامة شحنات النقل السريع

أوضحت أنها تقع على الشركة الناقلة

أكدت "الجمارك السعودية" أن شركات النقل السريع تتحمل سلامة شحنة المنتفع لحين وصولها وتسليمها إليه.

وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "تتولى الشركة مسؤولية فتح وإغلاق الشحنة إن تطلب الأمر، ولا تتحمل الجمارك السعودية أي مسؤولية على الأضرار الواقعة على الشحنات".