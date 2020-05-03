"الصحة" تجري أكثر من 12 ألف فحص لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

بلغ إجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة لفيروس "كورونا" حتى الآن 352555 فحصاً.

وبذلك يتضح بأن الفحوصات التي أجرتها الوزارة أمس بلغ 12780 فحصًا.

وكانت الوزارة قد أضافت المعلومة ضمن إحصائيات الموقع المخصص لرصد وتسجيل إحصائيات ومستجدات فيروس "كورونا" في المملكة.