"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة

استجابة للتوجيهات الصادرة بعدم الخروج للحد من انتشار كورونا

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

مكة المكرمة إمارة مكة فيروس كورونا الجديد

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21 مارس 2020 - 26 رجب 1441 07:53 PM

استجابة للتوجيهات الصادرة بعدم الخروج للحد من انتشار كورونا

"إمارة مكة" تنشر صوراً لشوارع جدة وهي خالية من المارة

عبدالله الراجحي

جدة

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة صوراً لشوارع ومنتزهات محافظة جدة على حسابها في "تويتر"، وقد بدت خالية من المارة والمتنزهين التزاماً من سكان المحافظة، وتفاعلاً مع التوجيهات الصادرة بعدم الخروج ‏للأماكن العامة إلا للضرورة سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

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