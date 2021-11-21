وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع مع المرض

بعدما تعرَّضت إلى غيبوبة سكر أدت إلى مضاعفات

تُوفِّيت اليوم الأحد الفنانة المصرية سهير البابلي بعد صراع طويل مع المرض؛ وذلك بعدما تعرَّضت منذ نحو شهر إلى غيبوبة سكر، أدت لبعض المضاعفات، وتم إخضاعها للعديد من الفحوصات.

ووُلدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة، المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية.

وكان والدها مُعلِّم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة؛ فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة؛ لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

وللفنانة الراحلة رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني. ومن أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين.

ومن أهم أعمالها السينمائية أفلام (جناب السفير، لحظة ضعف مع صلاح ذو الفقار، ليلة القبض على بكيزة وزغلول). ومن أهم أعمالها التليفزيونية مسلسل الحقيقة، وذلك المجهول مع صلاح ذو الفقار.

وتزوجت سهير البابلي خمس مرات، كان أولها من محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة نيفين، ثم المطرب والملحن منير مراد، وتاجر المجوهرات أشرف السرجاني الذي توفي؛ لتتزوج بعده من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت من الممثل أحمد خليل.