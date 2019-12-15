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من بين 13 ألف فرد نشرتهم قبل عقود

واشنطن ستسحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

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ستعلن الإدارة الأميركية في وقت مبكّر من الأسبوع المقبل، عن خطط لسحب حوالي أربعة آلاف جندي من أفغانستان، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام اليوم (الأحد).



وأفاد مسؤولان أمريكيان بأن بعض هذه القوات ستتم إعادة نشرها، بينما لن يتم استبدال آخرين عندما ينهون فترة خدمتهم.



وتنشر واشنطن حاليًّا 13 ألف جندي في أفغانستان الغارقة في النزاع والفوضى منذ عقود.



واستأنفت الولايات المتحدة وحركة طالبان منذ أسبوع، المباحثات الرامية للتوصل إلى الحدّ من العنف، أو إلى وقف لإطلاق النار، لكن واشنطن أعلنت عن توقف قصير في المفاوضات الخميس الماضي، بعد هجوم شنته جماعة مسلحة قرب قاعدة باغرام الجوية شمال كابول، أسفر عن مقتل مدنيَّيْن اثنين وجرح العشرات.



وحسب مسوّدة اتفاق في سبتمبر (أيلول)، تم التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات، ستلتزم حركة طالبان بعض التدابير الأمنية للموافقة على إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، والتعهد بخفض العنف مقابل انسحاب القوات الأميركية.



وأصرّ الرئيس دونالد ترامب على ضرورة وقف إطلاق النار، وقام بزيارة مفاجئة إلى قاعدة باغرام في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) للاحتفال بعيد الشكر مع الجيش، ولقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني.