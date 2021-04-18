القادسية: إصابة "أدسون" بالرباط.. انتهى موسم اللاعب

أعلن نادي القادسية إصابة البرازيلي أدسون داكروز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالرباط الصليبي؛ وبالتالي إنهاء الموسم الرياضي للاعب بعد أن أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي أمس السبت وجود قَطْع كامل، وحاجته إلى تدخُّل جراحي.

وسيُجري اللاعب العملية الجراحية والتأهيل في بلاده، حسب طلبه، على أن يتكفل النادي بكامل مصاريف العملية.

وتعرَّض اللاعب البرازيلي إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الاتفاق ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 10 إبريل الجاري.