المفتي العام يشيد بالابتكار السعودي "جهاز قارئ القرآن الكريم للمكفوفين"

8 ملايين كفيف مسلم على مستوى العالم يترقبون الاستفادة منه

استقبل المفتي العام، الشيخ عبدالعزيز بِن عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث

العلمية والافتاء، في مكتبه بدار الإفتاء، الدكتور مشعل بن هشام الهرساني، مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين والدكتور فيصل بن أحمد علاّف المدير التنفيذي لوادي مكة.

وقد اطلع المفتي العام ولجنة كبار العلماء على جهاز قارئ القرآن الكريم للمكفوفين. وهو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بترجمة أحرف

القرآن الكريم إلى طريقة برايل بشكل متحرك مع مزايا إضافية تُسهّل عملية الوصول إلى الصفحات والسور في ثوان. مما ييسر على

المكفوفين حفظ وتلاوة القرآن الكريم. بعد أن كان المكفوفون يعانون من صعوبة في تلاوة القرآن الكريم المطبوع بطريقة برايل في ستة مجلدات كبيرة وثقيلة.

وشكر المفتي العام ولجنة كبار العلماء، المبتكر وفريقه على جهدهم في إخراج هذا الجهاز الذي يسهل على قرابة 150 ألف كفيف بالمملكة

العربية السعودية وثمانية ملايين كفيف مسلم بالعالم حفظ وتلاوة القرآن الكريم.