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أعربت عن تضامن المنامة مع الرياض ووقوفها الكامل معها في كل ما يحفظ أمنها

البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي

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دانت البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن المنامة مع الرياض ووقوفها الكامل معها في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.



وأشادت بكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.