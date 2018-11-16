مرور الجوف يضبط مفحطاً أمام إحدى المدارس لحظة خروج الطلبة

أكد أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات بحقه

نجحت إدارة مرور الجوف في ضبط قائد مركبة من نوع "تويوتا"، بعد أن تَعَمّد ممارسة التفحيط أمام إحدى المدارس أثناء خروج الطلبة من المدرسة.

وقال مرور الجوف: إنه تَمَكّن من ضبط أحد المفحطين الذي كان يمارس التفحيط أمام إحدى المدارس وقت خروج الطلبة، وتم حجز المركبة؛ تمهيداً لعرضه على الهئية المرورية لتشديد العقوبات بحقه.

كما حذّر مرور الجوف من ارتكاب المخالفات المرورية؛ مؤكداً أنه سيتعامل معها بكل حزم؛ وبالذات المخالفات التي تهدد حياة مستخدمي الطرق؛ مطالباً أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم لكي لا يعرّضوهم للعقوبات المرورية، وتمنى السلامة للجميع.

وكان مقطع فيديو قد أظهر قيام مركبة من نوع "جيب شاص" بالتفحيط في طريق من اتجاهين؛ ليعرّض قائدها حياة مستخدمي الطريق للخطر، وتعامل مرور الجوف مع المقطع، وتَمَكّن من الوصول إلى صاحب المركبة.