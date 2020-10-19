"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني: اتبعوا الإرشادات

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

رياح نجران الأرصاد

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19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 09:22 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. والمدني: اتبعوا الإرشادات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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