رغم توترات واشنطن وبكين.. استقرار بأسعار العقود الآجلة للنفط

دعم بأسعار الخام مع توقعات تمديد اتفاق التخفيض بين أوبك وروسيا

مع تضرر المعنويات من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، استقرت العقود الآجلة للنفط، أمس الاثنين، فيما استمدت أسعار الخام دعمًا من تقارير بأن أوبك وروسيا قريبتان من تمديد اتفاق لتخفيضات إنتاجية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي، جلسة التداول مرتفعة 48 سنتًا، أو 1.3%، لتسجل عند التسوية 38.32 دولارًا للبرميل.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تراجعت عقود الخام الأمريكي 5 سنتات، أو 0.1%، لتبلغ عند التسوية 35.44 دولارًا للبرميل.

ووجدت الأسعار دعمًا بعد أنباء بأن منظمة البلدان المصدّرة للبترول ومنتجين رئيسيين آخرين بقيادة روسيا، يشكلون المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يقتربون من حل وسط بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط، ويناقشون تمديد القيود لفترة تستمر من شهر إلى شهرين.

واقترحت الجزائر (الرئيس الحالي لأوبك) أن تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعًا في الرابع من يونيو بدلًا من الموعد المزمع في التاسع والعاشر من يونيو.

وقال متعاملون نقلًا عن تقرير لشركة جينسكيب لمعلومات الطاقة: إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأمريكية هبطت إلى 54.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من مايو.

لكن المستثمرين عمدوا إلى توخي المزيد من الحذر بعد أن حذرت الصين من الانتقام من تحركات أمريكية بشأن هونغ كونغ.

وتتعرض العقود الآجلة للنفط لضغوط أيضًا من مخاوف اقتصادية وتساؤلات بشأن تعافي الطلب على الوقود.